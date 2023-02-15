Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • РФ в Україні за добу втратила майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ, – Генштаб

РФ в Україні за добу втратила майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ, – Генштаб

Сьогодні 09:30
просмотров

За даними на ранок середи, 15 лютого, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 139 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 7 ББМ.

Новости Днепра про РФ в Україні за добу втратила майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ, - Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 139770 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3290 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 6507 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2303 (+4) од,
  • РСЗВ – 466 (+0) од,
  • засоби ППО – 236 (+2) од,
  • літаків – 298 (+0) од,
  • гелікоптерів – 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+0),
  • крилаті ракети – 857 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5161 (+6) од,
  • спеціальна техніка – 219 (+1).

Читайте також:

Новости Днепра про РФ в Україні за добу втратила майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про РФ в Україні за добу втратила майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Тепло, вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на ранок 15 лютого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Тепло, вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на ранок 15 лютого

    На сьогодні, 15 лютого, «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії…

    Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 15 лютого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 15 лютого

    У середу, 15 лютого, у Дніпрі електротранспорт працює в штатному…

    Війська РФ намагаються підкупити виплатами за штурм, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Війська РФ намагаються підкупити виплатами за штурм, – Генштаб

    Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на…

    Вкрала з посилки 2 ноутбуки і телефон: у Кривому Розі осудили поштарку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Вкрала з посилки 2 ноутбуки і телефон: у Кривому Розі осудили поштарку

    У Кривому Розі оператор відділення «Укрпошти», що на проспекті «Південному»,…

    Наверх