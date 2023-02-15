РФ в Україні за добу втратила майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ, – Генштаб
РФ в Україні за добу втратила майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ, – Генштаб
Сьогодні 09:30
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За даними на ранок середи, 15 лютого, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 139 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 7 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 139770 (+690) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3290 (+4) од,
бойових броньованих машин – 6507 (+7) од,
артилерійських систем – 2303 (+4) од,
РСЗВ – 466 (+0) од,
засоби ППО – 236 (+2) од,
літаків – 298 (+0) од,
гелікоптерів – 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+0),
крилаті ракети – 857 (+0),
кораблі /катери – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5161 (+6) од,
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