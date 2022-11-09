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Рф покидає Херсон: коментарі Подоляка та Арестовича

Сьогодні 19:02
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А як же "росія тут назавжди"?

Новости Днепра про Рф покидає Херсон: коментарі Подоляка та Арестовича

Командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині рф перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.

Про це пишуть ЗМІ.

Доцільно організувати оборону по бар’єрному рубежу річки Дніпро, по лівому її берегу… Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ… Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни, з’єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, – сказав Суровікін.

У свою чергу, міністр оборони рф Сергій Шойгу погодився з пропозицією організувати оборону окупантів по рубежу річки Дніпро: “Приступайте до відведення військ”.

Але радіти зарано. За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, у Херсоні залишається значна частина російських угруповань. Поки рано говорити про те, що окупанти залишили місто.

Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви, – написав він.

Подоляк відзначив, що Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не “зрежисовані телевізійні заяви”.

Відступ росіян із Херсона прокоментував і радник ОП Олексій Арестович. Він написав, що російська армія не йде з Херсона, а вона вибита силами оборони України.

Вибита з важкими боями, з втратами, методичним прогризанням оборони противника, роботою по переправах, важкою і кривавою військовою працею. Шановні херсонці. Ось ми й повертаємось. Ось ви й повертаєтеся. Ласкаво просимо додому, – написав він.

Та зазначив, що бої на правому березі ще триватимуть деякий час, а потім ще буде непростий період стабілізаційних заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росЗМІ повідомляють про смерть Кирила Стремоусова.

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