РФ наступає на Донбасі та під Куп’янськом, а ЗСУ атакують позиції ворожих ЗРК – Генштаб

Українські військові продовжують знищувати ворожі ЗРК, а росіяни наступають на п'яти напрямках.

Російська Федерація продовжує основні зусилля зосереджувати на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави. Протягом доби противник завдав ракетного та 2 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Бачівськ, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине Сумської області; Гатище, Ветеринарне, Стрілеча, Лук’янці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Тихе, Устинівка та Анискине Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Білогорівка Луганської області. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Западне, Лиман Перший, Піщане, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр і Біла Гора Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Майорськ і Залізне.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда Донецької області. Обстріляв райони населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка, Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснює артилерійські обстріли районів населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Постраждали, зокрема, Времівка, Зелене Поле та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка на Запоріжжі, а також Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

В Енергодарі Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі теплопостачання та гарячої води до помешкань. Після масових звільнень відзначається брак фахівців на атомній електростанції, через що загарбники вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду.

Останнім часом російські окупанти стали активніше займатись мародерством на тимчасово захопленій території Херсонської області, зокрема, у місті Олешки. Особливим об’єктом уваги загарбників є транспортні засоби.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили район зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.

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