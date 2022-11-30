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  • РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, – Повітряні сили

РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, – Повітряні сили

Сьогодні 07:15
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Війська Росії хочуть збільшити напрямки ударів по наземних цілях України, насамперед енергетичній інфраструктурі.

Новости Днепра про РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, - Повітряні сили

Як повідомляє спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він не відкидає, що російські війська провели ротацію.

На це вказує поява додаткових стратегічних літаків та ракет на аеродромі “Енгельс”, розташованому в Саратовській області.

За його словами, ракет у російській армії залишилося не так багато: переважно це “Калібри”, Х-101, Х-555 та наземні “Іскандери”. Їхні основні цілі – українська критична інфраструктура.

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Новости Днепра про РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, - Повітряні силиУкраїнська Новости Днепра про РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, - Повітряні силиРусский

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