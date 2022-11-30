РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, – Повітряні сили

Як повідомляє спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він не відкидає, що російські війська провели ротацію.
На це вказує поява додаткових стратегічних літаків та ракет на аеродромі “Енгельс”, розташованому в Саратовській області.
За його словами, ракет у російській армії залишилося не так багато: переважно це “Калібри”, Х-101, Х-555 та наземні “Іскандери”. Їхні основні цілі – українська критична інфраструктура.
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