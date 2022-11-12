Рф може завдати новий масований удар по Україні: коли

Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації, – заявив Ігнат.
При цьому він зазначив, що хоча росія і продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, вони все ж таки значно вичерпали свої запаси.
Ті ракети, які були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщували… Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться, – пояснив він.
Також Ігнат наголосив, що випустивши неймовірну кількість ракет по Україні, окупанти не можуть собі дозволити часто випускати такі самі залпи, як, наприклад, 10 жовтня. Тому вони накопичують свій запас, щоб у певний момент завдати удару.
Тому, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе!
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