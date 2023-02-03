Резніченко склав повноваження депутата Дніпропетровської облради

Повідомляється, що під час сесії депутати проголосували за дострокове припинення депутатських повноважень колишнього очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
92 депутати проголосували “за” , один “проти”, 4 утрималися.
Про це повідомляє “Суспільне”.
Зазначимо, Валентин Резніченко балотувався 2020 року та був обраний до Дніпропетровської обласної ради від політичної партії “Пропозиція”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Резніченка звільнили з посади голови Дніпропетровської ОВА.
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