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Резніченко склав повноваження депутата Дніпропетровської облради

Сьогодні 13:41
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Сьогодні, 3 лютого, відбулася чергова 15-та сесія Дніпропетровської обласної ради.

Новости Днепра про Резніченко склав повноваження депутата Дніпропетровської облради

Повідомляється, що під час сесії депутати проголосували за дострокове припинення депутатських повноважень колишнього очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

92 депутати проголосували “за” , один “проти”, 4 утрималися.

Про це повідомляє “Суспільне”. 

Зазначимо, Валентин Резніченко балотувався 2020 року та був обраний до Дніпропетровської обласної ради від політичної партії “Пропозиція”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Резніченка звільнили з посади голови Дніпропетровської ОВА.

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Новости Днепра про Резніченко склав повноваження депутата Дніпропетровської облрадиУкраїнська

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