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Резніченко розповів, куди сьогодні поцілили російські ракети на Дніпропетровщині

Сьогодні 14:28
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Сьогодні окупанти знову нанесли по Україні масовані ракетні удари. Били по мирним містам та селам, об'єктам критичної інфраструктури.

Новости Днепра про Резніченко розповів, куди сьогодні поцілили російські ракети на Дніпропетровщині

Так, на Дніпропетровщині росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

На жаль, є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

До роботи стали усі служби. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи, – розповів очільник області.

Також він зазначив, що на Дніпропетровщині запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура.

Прошу усіх заощаджувати електрику. Працюємо. Усе відновимо. Проте потрібен час, – написав Валентин Резніченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Резніченко повідомив, скільки ракет вдалося знищити над Дніпропетровщиною

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Новости Днепра про Резніченко розповів, куди сьогодні поцілили російські ракети на ДніпропетровщиніУкраїнська

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