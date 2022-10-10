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  • Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак “руського міра” (ФОТО)

Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак “руського міра” (ФОТО)

Сьогодні 17:49
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Сьогодні вранці російські окупанти атакувати Дніпропетровську область ракетами.

Новости Днепра про Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак

На жаль, є поранені та загиблі.

Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, показав, як виглядає Дніпро після ранкових атак «руського міра».

Новости Днепра про Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак

Новости Днепра про Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак

Новости Днепра про Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак

Прощення не буде. Ми на своїй землі, у своїй країні. Зранені, проте нескорені. За кожен російський удар і кожне згублене росіянами життя прийде розплата, – написав Валентин Резніченко.

Новости Днепра про Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак

Новости Днепра про Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак

Новости Днепра про Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак

Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та бережіть себе!

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