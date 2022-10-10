Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак “руського міра” (ФОТО)

Сьогодні вранці російські окупанти атакувати Дніпропетровську область ракетами.

На жаль, є поранені та загиблі.

Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, показав, як виглядає Дніпро після ранкових атак «руського міра».

Прощення не буде. Ми на своїй землі, у своїй країні. Зранені, проте нескорені. За кожен російський удар і кожне згублене росіянами життя прийде розплата, – написав Валентин Резніченко.