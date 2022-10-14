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  • Режим економії: мешканці Дніпропетровщини вже заощадили 10% електроенергії

Режим економії: мешканці Дніпропетровщини вже заощадили 10% електроенергії

Сьогодні 09:30
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В Україні стабілізували систему електропостачання, що була пошкоджена ворожими атаками. Це стало можливим, зокрема, завдяки ощадливому споживанню світла. На Дніпропетровщині триває режим обмеженого користування енергії. У регіоні вже заощадили 10% електрики.

Новости Днепра про Режим економії: мешканці Дніпропетровщини вже заощадили 10% електроенергії

Про це розповів перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

«Через те, що ворог б’є по критичній інфраструктурі, страждають енергетичні об’єкти. Економити необхідно, щоб не перевантажувати систему і швидше відновити потужності. Аби лікарні, транспорт та інші важливі об’єкти могли працювати», – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

Він додав: у громадах Дніпропетровщини відмовилися від вуличного освітлення. З розумінням до обмежень поставилися і підприємці. Більшість із них вимкнули підсвічування вивісок та вітрин, банерів і рекламних щитів.

Найбільше навантаження припадає на період з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. У цей час радять обмежити, за можливості, використання бойлерів та електрообігрівачів. Бажано не вмикати у пікові години прилади, які споживають чимало енергії. Посудомийні та пральні машини, електрочайники, пилососи, праски.

Ще один важливий крок – встановити енергоощадні лампи. Вони служать довше і споживають у декілька разів менше.

За можливості слід зберігати заряд смартфона. Аби продовжити роботу батареї, увімкнути режим енергозбереження та встановіть відповідні налаштування екрану. Вимкніть вібрацію, GPS, Bluetooth, розпізнавання голосових команд, автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків. Якщо ситуація з живленням критична – увімкнути режим «екстрена економія енергії» та перевести смартфон у режим польоту.

За кожної можливості слід заряджати телефон і тримати «повними» повербанки.

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Новости Днепра про Режим економії: мешканці Дніпропетровщини вже заощадили 10% електроенергіїУкраїнська Новости Днепра про Режим економії: мешканці Дніпропетровщини вже заощадили 10% електроенергіїРусский

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