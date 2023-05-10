Ремонтував авто: у Дніпропетровській області чоловік перекинув на себе ємність із кислотою

У Дніпропетровській області 60-річний чоловік перекинув на себе ємність із кислотою під час ремонту авто.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

У «швидку» надійшов виклик про чоловіка, який випадково облився кислотою під час ремонту свого автомобіля. Медики негайно виїхали на місце події та надали постраждалому першу допомогу: промили уражені ділянки проточною водою, знеболили та наклали асептичні пов’язки.

Після цього чоловіка госпіталізували з хімічним опіком кислотою обох рук площею 18%.

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