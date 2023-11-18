Ремонтні роботи на перехресті Яворницького та Грушевського: скільки витратять з бюджету

У Дніпрі зараз тривають ремонтні роботи на перехресті Яворницького та Грушевського.

Як проходитиме ремонт та скільки коштів планують на нього витратити, розповів “Суспільному” заступник директора КП “Дніпровський електротранспорт” Володимир Сусленков.

Зараз на цьому відрізку знімають асфальт та прибирають рейки. Пізніше покладуть бетонну подушку та рейки. Відновлять бруківку площею майже 200 квадратних метрів, тротуар та асфальтне покриття, – заявив Володимир Сусленков.

Посадовець розповів, що колія та дорога були на різних рівнях і це створювало аварійну ситуацію.

З міського бюджету на ремонт виділять 15 млн гривень.

Роботи триватимуть до 15 грудня, також на цей час дещо зміниться рух громадського транспорту.

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