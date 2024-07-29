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  • Ремонт дороги на Соборній площі: у Дніпрі знову тимчасово змінять рух трамваї, тролейбуси та маршрутки

Ремонт дороги на Соборній площі: у Дніпрі знову тимчасово змінять рух трамваї, тролейбуси та маршрутки

Сьогодні 10:32
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Новости Днепра про Ремонт дороги на Соборній площі: у Дніпрі знову тимчасово змінять рух трамваї, тролейбуси та маршрутки

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У Дніпрі триває ремонт дорожнього покриття на Соборній площі через що є зміни в роботі транспорту. Так, з 13:00 до 14:30 понеділка, 29 липня, курсуватимуть інакше:

  • тролейбус №1 курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
  • тролейбуси №4, №6, № 10, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну;
  • тролейбуси №9, №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій;
  • кінцева автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею;
  • автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.

Зміни пов’язані з проведенням ремонту проїзної частини на пл. Соборній.

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Новости Днепра про Ремонт дороги на Соборній площі: у Дніпрі знову тимчасово змінять рух трамваї, тролейбуси та маршруткиУкраїнська

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