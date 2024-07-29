Сайт Дніпра Новини Ремонт дороги на Соборній площі: у Дніпрі знову тимчасово змінять рух трамваї, тролейбуси та маршрутки Ремонт дороги на Соборній площі: у Дніпрі знову тимчасово змінять рух трамваї, тролейбуси та маршрутки
Не чекайте дарма.
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У Дніпрі триває ремонт дорожнього покриття на Соборній площі через що є зміни в роботі транспорту. Так, з 13:00 до 14:30 понеділка, 29 липня, курсуватимуть інакше:
тролейбус №1 курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки; тролейбуси №4, №6, № 10, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну; тролейбуси №9, №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій; кінцева автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею; автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.
Зміни пов’язані з проведенням ремонту проїзної частини на пл. Соборній.
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