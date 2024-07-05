Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Релікт льодовикового періоду та тюркська назва: історія річки Самари, що протікає неподалік Дніпра

Релікт льодовикового періоду та тюркська назва: історія річки Самари, що протікає неподалік Дніпра

Сьогодні 14:51
просмотров

Історія річки Самара нерозривно пов'язана із козаками. На її берегах вони мешкали сім'ями, будували фортеці, зимували. Річку вони називали «святою», бо вважали, що вона оберігає і допомагає сховатися від ворогів.

Новости Днепра про Релікт льодовикового періоду та тюркська назва: історія річки Самари, що протікає неподалік Дніпра

Журналісти dnepr.info дізналися історію річки Самари.

Самара – ліва притока Дніпра. Протікає не лише територією нашої області, а й Донецькою та Харківською. Загальна її довжина – 311 км, у деяких частинах ширина сягає 300 метрів. У ній водиться карась, щука, товстолоб, сом, окунь, бички, краснопірка. Точна версія походження назви – невідома. Існує кілька «стародавніх» назв річки: Самар, Самарка, Снопород. Вважається, що її назва тюркського походження і означає «степ».

Історики стверджують, що річка з’явилася під час льодовикового періоду.

Новости Днепра про Релікт льодовикового періоду та тюркська назва: історія річки Самари, що протікає неподалік Дніпра

Перші жителі біля Самари оселилися ще в кам’яному столітті. Згідно з легендами, річка була настільки багата на рибу, що її можна було ловити руками, а в лісі, біля якого протікає Самара водилося багато звірів, росли ягоди та гриби.

Після заборони Запорізької Січі, козаки переселилися на береги Самари. У 1680-х роках у Новомосковську на березі Самари була одна з 8 паланок козацького війська. Центр паланки був у селі Новоселиця. Тут козаки жили як із сім’ями, так і влаштовували «зимівники». Пізніше на березі річки стали селитися і селяни, що втекли від поміщиків. Як зазначають історики, якщо козаки селилися біля Самари в Новоселиці, то селяни-втікачі – у Піщанці.

Новости Днепра про Релікт льодовикового періоду та тюркська назва: історія річки Самари, що протікає неподалік Дніпра

Козаки називали місцевість «Святою рікою», так її оточували густі дубові ліси, непрохідні болота. Козаки називали води річки «легкими» і вважали, що вода сама несе човен по ній. Вірили, що вона має чарівні властивості і може прискорити процес загоєння ран. На берегах Самари була розташована Богородицька або її ще називають Новобогородицькою фортецею.

Новости Днепра про Релікт льодовикового періоду та тюркська назва: історія річки Самари, що протікає неподалік Дніпра

Її збудували на місці міста Стара Самарь, перша згадка про яке датується 1567 роком. Усередині фортеці була дерев’яна церква в ім’я Покрови Пресвятої Богородиці, покровительки козаків. Площа фортеці становила понад 10 га. Датою будівництва фортеці вважається 1688 рік. У 1711 році фортеця була зрита. У 1731 році відновлено. У 1798 році вона була розібрана та перевезена на протилежний берег річки. Нині на місці фортеці городи місцевих мешканців.

Читайте також:

Новости Днепра про Релікт льодовикового періоду та тюркська назва: історія річки Самари, що протікає неподалік ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Релікт льодовикового періоду та тюркська назва: історія річки Самари, що протікає неподалік ДніпраРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі після зіткнення трамваїв на проспекті Б.Хмельницького відновили рух транспорту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:52
    У Дніпрі після зіткнення трамваїв на проспекті Б.Хмельницького відновили рух транспорту

    У Дніпрі відновили рух трамваїв на проспекті Богдана Хмельницького.

    Кір Стармер став новим прем’єром Великобританії: що про нього відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:50
    Кір Стармер став новим прем’єром Великобританії: що про нього відомо

    Кір Стармер офіційно став 58-м прем'єром Великої Британії

    Випускниця ліцею з Дніпра стала одною із семи учнів в Україні, які набрали максимальні 800 балів на НМТ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:19
    Випускниця ліцею з Дніпра стала одною із семи учнів в Україні, які набрали максимальні 800 балів на НМТ

    Юна дніпрянка одна із семи учнів України, які набрали на…

    Стало відомо, коли на Дніпропетровщині цілий день не будуть вимикати світло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:50
    Стало відомо, коли на Дніпропетровщині цілий день не будуть вимикати світло

    В Україні з 9 по 24 липня зміняться графіки відключень.

    Наверх