Ректор Дніпровського університету потрапив у ТОП-15 кращих ректорів України

Ректор ДНУ імені Олеся Гончара Сергій Оковитий потрапив у ТОП-15 кращих ректорів України.

Міжнародне агентство державних, корпоративних і приватних рейтингів опублікувало результати Всесвітнього рейтингу найкращих ректорів та університетів 2024 року – The World Rating of the Best Chancellors and Universities. Ректор ДНУ – член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Сергій Оковитий посів 14 місце серед ректорів національних українських ЗВО. Також – 787 місце у світі.

Про це повідомили на сайті ДНУ імені Олеся Гончара.

“Ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергій Оковитий увійшов у ТОП-15 кращих ректорів України та 1000 кращих ректорів світу”, – йдеться на сайті ВНЗ.

Агенство IHBI також оцінювало країни світу за рівнем якості та результативності ректорів і університетів на користь громадян. Україна посіла 34 місце і увійшла до ТОП-50 найкращих держав, де сервіс (рівні якості та продуктивності роботи установ, закладів та організацій на користь суспільства) був найвищим.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: