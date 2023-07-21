Рекрутер військкомату у Нікополі обіцяв “відмазати” робітників підприємства від мобілізації

На хабарі затримали співробітника Нікопольського РТЦК та СП.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі Східного регіону.

Інструктор відділення рекрутингу та комплектування вимагав від представника одного із підприємств на Нікопольщині хабар. За винагороду він обіцяв сприяти тому, щоб працівників компанії не мобілізували.

За свої послуги він попросив 50 тисяч гривень. Проте про це дізналися правоохоронці, які затримали військовослужбовця під час отримання грошей. Працівник військкомату сподівався “заробити” тисячу доларів США та ще 12 тисяч гривнями.

Слідство триває, вживаються заходи до обрання зловмиснику запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління ГУ НП в Запорізькій області, спільно із співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області.

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