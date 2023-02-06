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Рекордний хабар в 22 мільйони євро: мер Дніпра розповів, куди “витратить” свою винагороду викривача

Сьогодні 11:17
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Міський голова Дніпра розповів, куди витратить нагороду, яку він має отримати за те, що повідомив про хабар в НАБУ.

Новости Днепра про Рекордний хабар в 22 мільйони євро: мер Дніпра розповів, куди

У жовтні 2022 року Філатов повідомив, що український нардеп намагався дати йому хабар в розмірі 22 мільйонів євро. За ці гроші міський голова мав би укласти угоду на будівництво метро в Дніпрі з компаніями, яка були підконтрольні цьому посадовцю.
 
Проте мер Дніпра відмовився та повідомив про цей випадок в НАБУ. Тепер же, згідно до чинного законодавства, Борис Філатов має отримати винагороду викривача корупції, яка складає 10% від запропонованої суми хабаря. У цьому випадку це близько 100 мільйонів гривень.
 
На своїй сторінці на Facebook Борис Філатов повідомив, що планує перерахувати ці кошти на потреби ЗСУ.
 
Згідно з повідомленням НАБУ мене визнано викривачем у кримінальному провадженні, про що було відправлено відповідного листа до НАЗК. Сьогоднішнє законодавство передбачає винагороду для викривача – до 10% грошового розміру предмета злочину. Цим хочу заявити, що всі кошти винагороди, що я повинен отримати, прошу перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України, – зазначив Філатов. 
 
У НАБУ особу нардепа не називали, але за даними ЗМІ це Максим Микитась. Нагадаємо, що це одна з рекордних сум хабара, який коли-небудь фіксували правоохоронці в Україні. 
 

Новости Днепра про Рекордний хабар в 22 мільйони євро: мер Дніпра розповів, куди

Новости Днепра про Рекордний хабар в 22 мільйони євро: мер Дніпра розповів, куди

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Новости Днепра про Рекордний хабар в 22 мільйони євро: мер Дніпра розповів, куди Українська

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