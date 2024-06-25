Рекордну кількість “ухилянтів” затримали на Одещині, серед них – чоловіки з Дніпропетровщини

Чоловіків з Дніпропетровщини, які хотіли потрапити за кордон, затримали прикордонники.

47 “ухилянтів” затримали в селі Обжили Подільського району Одещини. Правоохоронці зупинили “кортеж” у складі 4-х мікроавтобусів разом з супроводжуючим попереду позашляховиком з водієм та пасажиром.

Усього організатори вивозу намагались доставити до державного кордону 47 чоловіків призовного віку з 7 областей – Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Збір “клієнтів” організатори здійснювали за допомогою телеграм-каналів та телеграм-акаунтів. Гроші від чоловіків приймали на різні криптогаманці.

Вартість послуги складала від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з однієї особи. Деякі чоловіки взагалі сплатили одразу.

Інші встигли заплатити аванс у половину вартості заявленої суми. При цьому будь-яких гарантій від незаконних перевізників ніхто не мав. Та й трансфер був такий собі – чоловіки їхали на матрацах, прямо на підлозі, близько 100 км.

Транспортні засоби та предмети, що можуть бути доказом протиправної діяльності, вилучені. Наразі тривають слідчі дії.

Організатору та пособникам вручено підозри за фактом вчинення ними злочину, відповідальність за яке передбачена ст.332 КК України.

Щодо “клієнтів” незаконної подорожі, там складені протоколи про адміністративні правопорушення за 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.

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