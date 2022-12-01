Рейтинг зарплат: хто та скільки може заробити у Дніпрі

Середня зарплата у Дніпрі становить близько 15 тис грн. Про таку суму говорить портал, де роботодавці розміщують вакансії, а претенденти – резюме. Загалом на порталі близько 10 тис. вакансій і є медіана середньої зарплати у кожній галузі. Суми портал вираховував виходячи із зазначених у вакансіях зарплат.

Найнижча зарплата

Серед вакансій із найнижчою оплатою у Дніпрі це прибиральниця та 7,5 тис грн на місяць у середньому. За нею йде санітарка та покоївка. У них 8 та 9 тис грн на місяць відповідно. Вчитель початкових класів, оцінювач, фотомерчандайзер, фітнес-тренер, психолог та кредитний експерт можуть розраховувати в середньому на 10 –10,5 тис грн на місяць. При цьому вчитель математики та касир може розраховувати на оклад в 11,5 тис грн у середньому. Бариста за даними порталу отримує в середньому 11 тис грн, як і няня для дитини та адміністратор салону краси. 11,7 тис грн отримує офіціант. 12 тис грн – медсестра, кондитер та помічник юриста. Трохи більше – 12,5 тис грн заробляє продавець та флорист. Різноробочий, вантажник, автомийник кухар, який готує шаурму, оператор 1С та піцайолло можуть розраховувати в середньому на 13 тис грн на місяць. Кранівник у середньому отримує 13 тис грн. Кур’єр, оператор кол-центру можуть заробити 14,5 ти. грн.

Від 15 до 19

У «проміжку» між 15 та 19 тис грн на місяць отримують електрик, реабілітолог, шиномонтажник, дизайнер-графік, укладальник верху взуття, інженер-конструктор, завідувач складом, косметолог, технік, адміністратор інтернет-магазину, логіст, менеджер із закупівель, рекрутер , пакувальник. У середньому 19 тис. грн готові платити фрезерувальнику, техніку, інтернет-маркетологу, завідувачу аптечного пункту.

Понад 20

У середньому 20 тис грн у Дніпрі може заробити будівельник, адвокат, автомеханік, сервісний інженер, менеджер по роботі з клієнтами та сімейний лікар. Водій може отримувати трохи більше – 22,5 тис грн. Оклад начальника відділу та автомаляра – у середньому може становити 27,5 тис грн. стільки ж готові платити регіональному менеджеру, працю електронника оцінюють у 21 тис грн на місяць. Спеціаліст чату та менеджер з реклами можуть претендувати на 25 тис грн на місяць, як і ремонтник моторів автомобілів.

Ріелтор за місяць може заробити в середньому 30 тис грн. Стільки ж готові платити автоелектрику. Водій-міжнародник на місяць може отримувати в середньому 37,5 тис грн. Керівник відділу продажів отримує в середньому 40 тис грн на місяць.

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