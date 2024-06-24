Рейтинг ТОП-200 ВНЗ України: які університети Дніпра потрапили у двадцятку лідерів

Два виші Дніпра потрапили у двадцятку лідерів в рейтингу ТОП-200 ВНЗ України-2024.

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» спільно з IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence опублікував щорічний рейтинг українських університетів “ТОП-200 Україна 2024». У двадцятку найкращих потрапили університети з 11 міст України. Серед них два ВНЗ з Дніпра: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» та Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Про це повідомили на сайті “osvita.ua”.

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» опинилася на 11 місці. А ДНУ імені Олеся Гончара — на 16 місці.

“Оцінювання діяльності українських університетів у 2024 році здійснювалося на основі використання 6 міжнародних і 4 національних показників. З-поміж них найбільші вагові коефіцієнти мають академічна, науково-видавнича діяльність, оцінка науково-дослідницьких досягнень через порівняння сайтів університетів, досягнення в розрізі Цілей сталого розвитку ООН та оцінювання впливу університетів на суспільство в чотирьох широких сферах: дослідження, інформаційно-просвітницька робота, управління та навчання”, – йдеться на освітньому порталі.

Перше місце цьогорічного рейтингу вдруге посів Київський політехнічний інститут ім. Сікорського. На другій сходинці залишився Київський національний університет ім. Шевченка. На третій сходинці рейтингу – Львівська політехніка, яка піднялась на одну позицію.

Також до двадцятки лідерів потрапили інші столичні університети, вищі навчальні заклади з Харкова, Львова, Тернополя, Ужгорода, Луцька, Одеси, Івано-Франківська, Чернівців і Сум.

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