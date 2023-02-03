Рейки посеред дороги: як раніше виглядала вулиця Шевченка у Дніпрі (ФОТО)

Раніше у Дніпрі працював трамвайний маршрут №2. Пересувався він майже центром. Частина маршруту збереглася і нині, але у більш скороченому та «модернізованому» варіанті.
Виїжджав із вулиці Виконкомівської, рухався до Троїцької площі вулицею Шевченка, де доїжджав до Короленка, а потім «переходив» на Святослава Хороброго і далі рухався нинішнім маршрутом №5 до заводу.
Лінія №2 з’явилася на початку 1900-х років, згодом видозмінювалася та закінчила своє існування на початку 1970-х років. Розворот і тупик трамвая був у районі нинішнього Катеринославського бульвару.
«Цим маршрутом ходили незвичайні для того часу, старі трамваї. У них були лави з боків, підлога теж була дерев’яна, а звук сигналу був схожий на дзвоник. На інших маршрутах трамваї були новішими», – ділиться спогадами у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Вікторія Авдєєва.
У різний час цими трамвайними рейками їздили різні маршрути. По вулиці Шевченка проходили трамваї №10, 12 та 14.
Сьогодні на місці, де проходили трамвайні рейки – асфальт, і нічого, крім фото, не нагадує про те, що цими вулицями проходив електричний комунальний транспорт.
фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», блог Артема Костюка
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