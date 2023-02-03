Рейки посеред дороги: як раніше виглядала вулиця Шевченка у Дніпрі (ФОТО)

Дніпро змінюється не лише в архітектурному плані, а й у «дорожньому». Раніше містом працювало набагато більше трамвайних маршрутів, ніж зараз. Рейки проходили практично кожною великою вулицею в центрі міста. Одна з ліній проходила нинішньою вулицею Шевченка, повз Троїцьку церкву і вулицю Короленка.

Раніше у Дніпрі працював трамвайний маршрут №2. Пересувався він майже центром. Частина маршруту збереглася і нині, але у більш скороченому та «модернізованому» варіанті.

Виїжджав із вулиці Виконкомівської, рухався до Троїцької площі вулицею Шевченка, де доїжджав до Короленка, а потім «переходив» на Святослава Хороброго і далі рухався нинішнім маршрутом №5 до заводу.

Лінія №2 з’явилася на початку 1900-х років, згодом видозмінювалася та закінчила своє існування на початку 1970-х років. Розворот і тупик трамвая був у районі нинішнього Катеринославського бульвару.

«Цим маршрутом ходили незвичайні для того часу, старі трамваї. У них були лави з боків, підлога теж була дерев’яна, а звук сигналу був схожий на дзвоник. На інших маршрутах трамваї були новішими», – ділиться спогадами у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Вікторія Авдєєва.

У різний час цими трамвайними рейками їздили різні маршрути. По вулиці Шевченка проходили трамваї №10, 12 та 14.

Сьогодні на місці, де проходили трамвайні рейки – асфальт, і нічого, крім фото, не нагадує про те, що цими вулицями проходив електричний комунальний транспорт.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», блог Артема Костюка

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