“Рейди” спортзалами Дніпра та Києва: в одному із українських ТЦК зробили заяву

З'явився перший офіційний коментар щодо відео, де військкоми навідуються у "тренажерки",

Днями почали з’являтися відео “рейдів” (так їх прозвали у мережі) ТЦК, де працівники військкоматів нібито навідуються до спортзалів у пошуках призовників. Спочатку такі випадки зафіксували у Мукачево та деяких курортах на Закарпатті, а потім у Дніпрі та Києві.

На відео, які публікують в телеграм-каналах, видно, що чоловіки у військовій формі та зі зброєю заходять у спортзали та спілкуються з відвідувачами. Чи видавали комусь повістки – на відео не видно.

Ці випадки викликали неабиякий резонанс. Люди розганяють паніку про те, що військкоми забирають призовників прямо з “тренажерок”. Але як пояснили в Закарпатському ТЦК та СП, вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах Закарпатської області представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів.

Про це йдеться на сторінці Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

Представники ТЦК зауважують, що після початку широкомасштабного вторгнення дотримуються відповідних законів України про мобілізацію.

На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють російських окупантів, – кажуть в ТЦК.

Також військкоми не забирають людей на війну, відразу після вручення повістки. У більшості випадків уточнюються дані, а вже після медогляду і якщо людина придатна, вручають мобілізаційне розпорядження.

У ТЦК зауважили, що не всі мобілізовані відправляються у зону бойових дій. Є чимало спеціальностей, які є важливими для фронту, але не передбачають безпосередньої участі у боях.

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