Речі продав, а гроші витратив: на Дніпропетровщині чоловік обкрадав односельців

Так, 9 листопада близько 3:00 чоловік проник на територію приватного домоволодіння 49-річного чоловіка, де з салону припаркованного автомобіля викрав гроші та одяг.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.
Пізніше, 11 листопада, підозрюваний перебував в гостях у знайомого, коли господар пішов відпочивати – зловмисник викрав з будинку велосипед та мобільний телефон. 15 листопада близько 18:30 чоловік проник на територію приватного домоволодіння 35-річної жінки, де з приміщення гаражу викрав велосипед.
Усі викрадені речі чоловік продав, а гроші витратив на особисті потреби.
Нещодавно крадія затримали. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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