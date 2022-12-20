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  • Речі продав, а гроші витратив: на Дніпропетровщині чоловік обкрадав односельців

Речі продав, а гроші витратив: на Дніпропетровщині чоловік обкрадав односельців

Сьогодні 16:37
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У Кам`янському районі поліцейські затримали 22-річного чоловіка за серію крадіжок у односельців.

Новости Днепра про Речі продав, а гроші витратив: на Дніпропетровщині чоловік обкрадав односельців

Так, 9 листопада близько 3:00 чоловік проник на територію приватного домоволодіння 49-річного чоловіка, де з салону припаркованного автомобіля викрав гроші та одяг.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Пізніше, 11 листопада, підозрюваний перебував в гостях у знайомого, коли господар пішов відпочивати – зловмисник викрав з будинку велосипед та мобільний телефон. 15 листопада близько 18:30 чоловік проник на територію приватного домоволодіння 35-річної жінки, де з приміщення гаражу викрав велосипед.

Усі викрадені речі чоловік продав, а гроші витратив на особисті потреби.

Нещодавно крадія затримали. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Новости Днепра про Речі продав, а гроші витратив: на Дніпропетровщині чоловік обкрадав односельців

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Новости Днепра про Речі продав, а гроші витратив: на Дніпропетровщині чоловік обкрадав односельцівУкраїнська

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