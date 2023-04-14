Реанімували півгодини: у Дніпрі врятували чоловіка, який звалився без тями посеред вулиці

Про це розповів медик Віктор Пальчинський.
За словами медиків, 13 квітня їм надійшов виклик про чоловіка, який знепритомнів посеред вулиці. Як з’ясувалося, містянин відчув себе зле, вийшов з авто та звалився на землю без ознак життя. Поруч з місцем події опинилися працівники міжнародної місії ООН, які викликали медиків та почали його “відкачувати”.
До приїзду швидкої вони робили чоловіку непрямий масаж серця. Фельдшери, які прибули на місце виклику, ще майже півгодини проводили серцево-легеневу реанімацію, доки в містянина не з’явився пульс.
Чоловіка терміново госпіталізували до найближчого лікувального закладу з відділенням інтенсивної терапії, де його лікуванням зайнялися спеціалісти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про веслувальника, який втратив ногу під час танкового обстрілу.
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