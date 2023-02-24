“Расизм“ чи природне явище: фахівці розповіли про різницю між коричневими та білими яйцями

Курячі яйця можуть відрізнятися за розміром та за кольором. Відповідно, яйця великого розміру коштують дорожче, ніж дрібні. Водночас, коричневі яйця також коштують трохи дорожче ніж білі.

Жодного “расизму” в оцінці яєць немає, стверджують експерти. І білі, і коричневі яйця однаково корисні та поживні. Та й усередині вони практично нічим не відрізняються одні від одних. При цьому яскравість і насиченість кольору жовтка залежить, радше, від раціону курей-несучок, а не від забарвлення шкаралупи.

А різниця в кольорі обумовлена лише породою курей і кольором їхнього пір’я. У коричневих курей шкаралупа яєць коричнева, у білих – біла. До речі, у деяких порід навіть бувають яйця блакитного та рожевого відтінку. При цьому з “орієнтацією” у них усе гаразд.

Ані за смаком, ані за поживною цінністю усі ці яйця не відрізняються одні від одних. Вміст корисних поліненасичених жирних кислот Омега-3 у всіх кольорах яєць приблизно однаковий. І він може відрізнятися лише в тому випадку, якщо курячий корм був збагачений різними мінералами.

Але при цьому все ж таки в середньому коричневі яйця трохи дорожчі за білі. Очевидно, це може бути пов’язано з тим, що коричневі яйця зазвичай трохи більші за білі. Тому іноді продавці виставляють за них вищу ціну.

Джерело: today.ua

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