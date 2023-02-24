“Расизм“ чи природне явище: фахівці розповіли про різницю між коричневими та білими яйцями

Жодного “расизму” в оцінці яєць немає, стверджують експерти. І білі, і коричневі яйця однаково корисні та поживні. Та й усередині вони практично нічим не відрізняються одні від одних. При цьому яскравість і насиченість кольору жовтка залежить, радше, від раціону курей-несучок, а не від забарвлення шкаралупи.
А різниця в кольорі обумовлена лише породою курей і кольором їхнього пір’я. У коричневих курей шкаралупа яєць коричнева, у білих – біла. До речі, у деяких порід навіть бувають яйця блакитного та рожевого відтінку. При цьому з “орієнтацією” у них усе гаразд.
Ані за смаком, ані за поживною цінністю усі ці яйця не відрізняються одні від одних. Вміст корисних поліненасичених жирних кислот Омега-3 у всіх кольорах яєць приблизно однаковий. І він може відрізнятися лише в тому випадку, якщо курячий корм був збагачений різними мінералами.
Але при цьому все ж таки в середньому коричневі яйця трохи дорожчі за білі. Очевидно, це може бути пов’язано з тим, що коричневі яйця зазвичай трохи більші за білі. Тому іноді продавці виставляють за них вищу ціну.
Джерело: today.ua
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