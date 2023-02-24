Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Расизм“ чи природне явище: фахівці розповіли про різницю між коричневими та білими яйцями

“Расизм“ чи природне явище: фахівці розповіли про різницю між коричневими та білими яйцями

Сьогодні 18:45
просмотров

Курячі яйця можуть відрізнятися за розміром та за кольором. Відповідно, яйця великого розміру коштують дорожче, ніж дрібні. Водночас, коричневі яйця також коштують трохи дорожче ніж білі.

Новости Днепра про “Расизм“ чи природне явище: фахівці розповіли про різницю між коричневими та білими яйцями

Жодного “расизму” в оцінці яєць немає, стверджують експерти. І білі, і коричневі яйця однаково корисні та поживні. Та й усередині вони практично нічим не відрізняються одні від одних. При цьому яскравість і насиченість кольору жовтка залежить, радше, від раціону курей-несучок, а не від забарвлення шкаралупи.

А різниця в кольорі обумовлена лише породою курей і кольором їхнього пір’я. У коричневих курей шкаралупа яєць коричнева, у білих – біла. До речі, у деяких порід навіть бувають яйця блакитного та рожевого відтінку. При цьому з “орієнтацією” у них усе гаразд.

Ані за смаком, ані за поживною цінністю усі ці яйця не відрізняються одні від одних. Вміст корисних поліненасичених жирних кислот Омега-3 у всіх кольорах яєць приблизно однаковий. І він може відрізнятися лише в тому випадку, якщо курячий корм був збагачений різними мінералами.

Але при цьому все ж таки в середньому коричневі яйця трохи дорожчі за білі. Очевидно, це може бути пов’язано з тим, що коричневі яйця зазвичай трохи більші за білі. Тому іноді продавці виставляють за них вищу ціну.

Джерело: today.ua

Читайте також:

Новости Днепра про “Расизм“ чи природне явище: фахівці розповіли про різницю між коричневими та білими яйцямиУкраїнська Новости Днепра про “Расизм“ чи природне явище: фахівці розповіли про різницю між коричневими та білими яйцямиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    ЗСУ завдали 14 ударів по районах дислокації окупантів та збили ворожий Мі-24, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    ЗСУ завдали 14 ударів по районах дислокації окупантів та збили ворожий Мі-24, – Генштаб

    Українські військові збили ворожий гелікоптер Мі-24 та завдали 14 ударів…

    Якщо вартість товару на ціннику та на касі магазину виявилась різною: що робити і як повернути гроші
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:02
    Якщо вартість товару на ціннику та на касі магазину виявилась різною: що робити і як повернути гроші

    Останнім часом розплачуючись на касах у супермаркетах Дніпра можна побачити,…

    Дніпрян запрошують взяти участь у відомому шоу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:41
    Дніпрян запрошують взяти участь у відомому шоу

    Мешканців Дніпра запрошують показати свої таланти у відомому шоу.

    “ПТН-ПНХ”: у Дніпрі випустили нову марку з малюнком Бенксі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:27
    “ПТН-ПНХ”: у Дніпрі випустили нову марку з малюнком Бенксі (ФОТО)

    У Дніпрі погасили нову марку.

    Наверх