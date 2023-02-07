Ранок не з кави: у Підгородному в дворі приватного будинку згоріло авто

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
О 6:40 на лінію «101» повідомили про пожежу на території приватного домоволодіння на вулиці Харківській. На місце направили рятувальників із Підгородного та Дніпра.
Площа пожежі склала 3 кв. м. Її ліквідували протягом години.
На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.
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