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Ранок не з кави: у Підгородному в дворі приватного будинку згоріло авто

Сьогодні 10:00
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У вівторок, 7 лютого, у Підгородному в дворі приватного будинку спалахнув легковий автомобіль "Mitsubishi Lancer".

Новости Днепра про Ранок не з кави: у Підгородному в дворі приватного будинку згоріло авто

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

О 6:40 на лінію «101» повідомили про пожежу на території приватного домоволодіння на вулиці Харківській. На місце направили рятувальників із Підгородного та Дніпра.

Площа пожежі склала 3 кв. м. Її ліквідували протягом години.

На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.

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Новости Днепра про Ранок не з кави: у Підгородному в дворі приватного будинку згоріло автоУкраїнська Новости Днепра про Ранок не з кави: у Підгородному в дворі приватного будинку згоріло автоРусский

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