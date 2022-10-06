Ранковий обстріл житлового кварталу в Запоріжжі: в якому стані постраждалі

Сьогодні на світанку росіяни завдали сім ракетних ударів по Запоріжжю. Пізніше вони атакували місто ще раз.

Поцілили по житловому кварталу. Наразі відомо, що 3 людей загинули, 12 отримали поранення.

Про те, у якому вони стані, розповів Олександр Старух, голова Запорізької ОВА.

За його словами, 9 чоловік госпіталізовано. На жаль, один пацієнт знаходиться у важкому стані. Усі інші – у задовільному. Серед травмованих є двоє дітей – хлопчики 4 років. Троє запоріжців після медичного огляду від шпиталізації відмовилися.

Рятувальні роботи тривають, тому дані можуть змінюватися.

Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та бережіть себе!

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