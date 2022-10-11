Ранковий обстріл Запоріжжя: Росія випустила по місту 12 ракет, є загиблий

Про це повідомляє головаи Запорізької ОВА Олександр Старух.
“Ракетний удар з 12 ракет С-300, які уразили громадські об’єкти.2 ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити”, – розповів він.
За словами Старуха, інші ракети вразили навчальний заклад.
“Пошкоджено школу та амбулаторію”, – додав очільник регіону.
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