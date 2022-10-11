Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ранковий обстріл Запоріжжя: Росія випустила по місту 12 ракет, є загиблий

Ранковий обстріл Запоріжжя: Росія випустила по місту 12 ракет, є загиблий

Сьогодні 09:30
просмотров

Вранці у вівторок, 11 жовтня, російські окупанти випустили по Запоріжжю 12 ракет С-300. Одна людина загинула.

Новости Днепра про Ранковий обстріл Запоріжжя: Росія випустила по місту 12 ракет, є загиблий

Про це повідомляє головаи Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Ракетний удар з 12 ракет С-300, які уразили громадські об’єкти.2 ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити”, – розповів він.

За словами Старуха, інші ракети вразили навчальний заклад.

“Пошкоджено школу та амбулаторію”, – додав очільник регіону.

Читайте також:

Новости Днепра про Ранковий обстріл Запоріжжя: Росія випустила по місту 12 ракет, є загиблийУкраїнська Новости Днепра про Ранковий обстріл Запоріжжя: Росія випустила по місту 12 ракет, є загиблийРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Число загиблих та поранених внаслідок обстрілу України збільшилось
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Число загиблих та поранених внаслідок обстрілу України збільшилось

    Внаслідок ракетних ударів по території України в понеділок, 10 жовтня,…

    Зруйновані будинки, газопроводи, школа: як минула ніч на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Зруйновані будинки, газопроводи, школа: як минула ніч на Дніпропетровщині

    Окупанти продовжують терор мирного населення України. Після дуже тяжкого дня…

    На Донеччині загинув солдат із Кам’янського
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    На Донеччині загинув солдат із Кам’янського

    5 жовтня під час оборони Донецької області від російських окупантів…

    У Дніпропетровській області заборонять продаж алкоголю: перелік громад
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    У Дніпропетровській області заборонять продаж алкоголю: перелік громад

    У кількох громадах Криворізького району запроваджують заборону на продаж алкоголю.…

    Наверх