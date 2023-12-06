Раніше у центрі Дніпра стояв величезний слон: у мережі опублікували рідкісне фото

Так, там, де зараз знаходиться Дніпровський академічний театр опери та балету, раніше був сквер, в якому була статуя слона.
У мережі опублікували рідкісне фото тих часів. На ньому 1950-ті роки. Дніпряни позують на фоні цієї статуї.
Що відомо про цей сквер
Його облаштували у 1880-х роках. Спочатку він називався «Яковлівський», на честь міського голови, який і займався його створенням. Вхід був платним. У сквері був «Кафешантан» – розважальний заклад, де співали пісні непристойного змісту. На території був фонтан, ресторан, тир, гойдалка.
Коли Катеринослав перейменували на Дніпропетровськ, сквер теж змінив назву – він став «сквером імені товариша Раковського», у 1930-х він носив назву «імені 8 Березня» — тоді це було місце для розваг, у сквері навіть була естрада.
Але вже 1936 року він став дитячим парком і називався спочатку «Дитячий парк культури та відпочинку Кіровського району», а потім «Дитячий парк імені Войцеховича». У першій половині 1970-х сквер ліквідували – і згодом на цьому місці з’явився театр.
Фото: ФБ-спільнота “Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”. Текст: dnepr.info.
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