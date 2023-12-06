Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Раніше у центрі Дніпра стояв величезний слон: у мережі опублікували рідкісне фото

Раніше у центрі Дніпра стояв величезний слон: у мережі опублікували рідкісне фото

Сьогодні 14:18
просмотров

Наше місто має багату та цікаву історію. Мало хто знає, що було раніше на місці тих чи інших будівель.

Новости Днепра про Раніше у центрі Дніпра стояв величезний слон: у мережі опублікували рідкісне фото

Так, там, де зараз знаходиться Дніпровський академічний театр опери та балету, раніше був сквер, в якому була статуя слона.

У мережі опублікували рідкісне фото тих часів. На ньому 1950-ті роки. Дніпряни позують на фоні цієї статуї.

Новости Днепра про Раніше у центрі Дніпра стояв величезний слон: у мережі опублікували рідкісне фото

Що відомо про цей сквер

Його облаштували у 1880-х роках. Спочатку він називався «Яковлівський», на честь міського голови, який і займався його створенням. Вхід був платним. У сквері був «Кафешантан» – розважальний заклад, де співали пісні непристойного змісту. На території був фонтан, ресторан, тир, гойдалка.

Коли Катеринослав перейменували на Дніпропетровськ, сквер теж змінив назву – він став «сквером імені товариша Раковського», у 1930-х він носив назву «імені 8 Березня» — тоді це було місце для розваг, у сквері навіть була естрада.

Але вже 1936 року він став дитячим парком і називався спочатку «Дитячий парк культури та відпочинку Кіровського району», а потім «Дитячий парк імені Войцеховича». У першій половині 1970-х сквер ліквідували – і згодом на цьому місці з’явився театр.

Новости Днепра про Раніше у центрі Дніпра стояв величезний слон: у мережі опублікували рідкісне фото

Фото: ФБ-спільнота “Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”. Текст: dnepr.info.

Читайте також:

Новости Днепра про Раніше у центрі Дніпра стояв величезний слон: у мережі опублікували рідкісне фотоУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Мешканець Дніпра намагався обікрасти ТЦ “Метро”
Новини Дніпра
Сьогодні 13:47
Мешканець Дніпра намагався обікрасти ТЦ “Метро”

Дніпрянина піймали на спробі крадіжки з торговельного центру.

У Дніпрі чоловік вкоротив собі віку, повісившись на дереві
Новини Дніпра
Сьогодні 12:45
У Дніпрі чоловік вкоротив собі віку, повісившись на дереві

Чоловіку було приблизно 45 років.

Може бути на ж/м Перемога: у Дніпрі шукають безвісти зниклу жінку
Новини Дніпра
Сьогодні 12:42
Може бути на ж/м Перемога: у Дніпрі шукають безвісти зниклу жінку

У Дніпрі понад тиждень шукають 47-річну жінку.

На місці  трамвайного тупика: як у Дніпрі раніше виглядала одна із найстаріших церков (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:33
На місці  трамвайного тупика: як у Дніпрі раніше виглядала одна із найстаріших церков (ФОТО)

Майже 90 років тому у Дніпрі було зруйновано унікальний храм,…

Наверх