Раніше у центрі Дніпра стояв величезний слон: у мережі опублікували рідкісне фото

Наше місто має багату та цікаву історію. Мало хто знає, що було раніше на місці тих чи інших будівель.

Так, там, де зараз знаходиться Дніпровський академічний театр опери та балету, раніше був сквер, в якому була статуя слона.

У мережі опублікували рідкісне фото тих часів. На ньому 1950-ті роки. Дніпряни позують на фоні цієї статуї.

Що відомо про цей сквер

Його облаштували у 1880-х роках. Спочатку він називався «Яковлівський», на честь міського голови, який і займався його створенням. Вхід був платним. У сквері був «Кафешантан» – розважальний заклад, де співали пісні непристойного змісту. На території був фонтан, ресторан, тир, гойдалка.

Коли Катеринослав перейменували на Дніпропетровськ, сквер теж змінив назву – він став «сквером імені товариша Раковського», у 1930-х він носив назву «імені 8 Березня» — тоді це було місце для розваг, у сквері навіть була естрада.

Але вже 1936 року він став дитячим парком і називався спочатку «Дитячий парк культури та відпочинку Кіровського району», а потім «Дитячий парк імені Войцеховича». У першій половині 1970-х сквер ліквідували – і згодом на цьому місці з’явився театр.

Фото: ФБ-спільнота “Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”. Текст: dnepr.info.

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