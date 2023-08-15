Ракети втретє пошкодили магазин одягу в Дніпрі: містяни розповіли про атаку

Магазин жіночого одягу в Дніпрі втретє страждає від наслідків ракетної атаки.

Один із районів Дніпра вже вкотре страждає від наслідків ракетних ударів. Власник магазину жіночого одягу, який розташований неподалік від епіцентру вибуху, розповів що його бізнес постраждав втретє. Про це повідомляє “9 канал“.

Наразі Сергій разом із співробітниками прибирає магазин від шматків скла та підраховує збитки. За його словами, попередньо його бізнес втратив 50 тисяч гривень. У приміщенні побиті вікна, які знову треба міняти, пошматовані вибуховою хвилею манекени та продірявлений одяг.

Попри те, що його бізнес постраждав втретє, Сергій впевнений, що все відновить та продовжить продавати одяг.

Прорвемося, – зазначив чоловік.

Про повторну атаку на район повідомив і міський голова Борис Філатов. За його словами, мешканці деяких будинків вдруге постраждали від ракет.

Нагадаємо, внаслідок ранкового ракетного удару постраждали промислове підприємство та спортивний комплекс.

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