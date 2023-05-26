Ракети влучили в медзаклад та ветклініку у Дніпрі, пошкоджені будинки, – Офіс генпрокурора

У Дніпрі внаслідок обстрілу зруйнований медзаклад.

У Офісі Генпрокурора уточнили, що ракета потрапила в будівлю медзакладу та ветеринарної клініки, де виникла масштабна пожежа.

Станом на 12 годину дня, кількість поранених складає 16 людей. Ще одна людина загинула, але інформація про постраждалих уточнюється. За фактом ракетного обстрілу вже відкрито кримінальне провадження.

Крім цього, вибуховою хвилею пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автівки містян. За попередніми даними, 4 людини вважаються зниклими безвісти. У поліції опублікували відео з житлового кварталу, куди прийшовся удар.

Нагадаємо, близько 10:30 у Дніпрі пролунав вибух. Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни влучили в будівлю медзакладу. Раніше ми публікували перші кадри з місця прильоту. Крім цього, розповідали, в якому стані поранені внаслідок атаки.

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