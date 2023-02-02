Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ракетний удар по житловому будинку в Краматорську: кількість загиблих зросла до трьох

Ракетний удар по житловому будинку в Краматорську: кількість загиблих зросла до трьох

Сьогодні 10:07
просмотров

По Краматорську ввечері завдали удар Іскандером. Влучили в житловий будинок.

Новости Днепра про Ракетний удар по житловому будинку в Краматорську: кількість загиблих зросла до трьох

Відомо, що обстріл стався близько 22 години 1 лютого. За попередніми даними поліції, в житловий будинок могли вдарити ракетою Іскандер-К.

За словами ДСНС, внаслідок ракетної атаки зруйновано з 4 по 1 поверх чотирьохповерхового житлового будинку. Вчора рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох загиблих осіб, ще 2 врятували. Станом на 7:00, відомо, що травмувалося 18 людей, з них 8 госпіталізували.

Раніше в Донецькій ОВА повідомили, що під завалами знайшли тіло ще одного загиблого. Однак пізніше з’ясувалося, що людина жива. Потерпілого вдалося реанімувати, після чого його було відправлено на лікування до Дніпра. 

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко вранці повідомив, що станом на 9:00 відомо про трьох загиблих, рятувально-пошукова операція триває. ДСНС припускають, що під завалами ще може хтось бути.

Ось так місце удару виглядає зранку.

Новости Днепра про Ракетний удар по житловому будинку в Краматорську: кількість загиблих зросла до трьох

Новости Днепра про Ракетний удар по житловому будинку в Краматорську: кількість загиблих зросла до трьох

Новости Днепра про Ракетний удар по житловому будинку в Краматорську: кількість загиблих зросла до трьох

Читайте також:

Новости Днепра про Ракетний удар по житловому будинку в Краматорську: кількість загиблих зросла до трьохУкраїнська Новости Днепра про Ракетний удар по житловому будинку в Краматорську: кількість загиблих зросла до трьохРусский

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі фельдшер, який співпрацював з терористами, отримав 11 років тюрьми
    Новини Дніпра
    27.12.2022 17:43
    У Дніпрі фельдшер, який співпрацював з терористами, отримав 11 років тюрьми

    У Дніпрі судили фельдшера, який злив інформацію про укриття та…

    Наверх