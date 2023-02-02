Ракетний удар по житловому будинку в Краматорську: кількість загиблих зросла до трьох

По Краматорську ввечері завдали удар Іскандером. Влучили в житловий будинок.

Відомо, що обстріл стався близько 22 години 1 лютого. За попередніми даними поліції, в житловий будинок могли вдарити ракетою Іскандер-К.

За словами ДСНС, внаслідок ракетної атаки зруйновано з 4 по 1 поверх чотирьохповерхового житлового будинку. Вчора рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох загиблих осіб, ще 2 врятували. Станом на 7:00, відомо, що травмувалося 18 людей, з них 8 госпіталізували.

Раніше в Донецькій ОВА повідомили, що під завалами знайшли тіло ще одного загиблого. Однак пізніше з’ясувалося, що людина жива. Потерпілого вдалося реанімувати, після чого його було відправлено на лікування до Дніпра.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко вранці повідомив, що станом на 9:00 відомо про трьох загиблих, рятувально-пошукова операція триває. ДСНС припускають, що під завалами ще може хтось бути.

Ось так місце удару виглядає зранку.

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