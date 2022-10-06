Ракетний удар по центру Запоріжжя: рятувальники розбирають завали, є врятовані (ВІДЕО)

Вночі 6 жовтня росіяни вдарили ракетами по центру Запоріжжя. Усього було сім прильотів в житлові квартали. Попали в будинок, частину споруди завалило. Відомо про двох загиблих жінок. upd: За уточненими даними від місцевої влади, одну із мешканок міста вдалося врятували лікарям.
Наразі відомо про 10 постраждалих. 2 з них відмовились від госпіталізації, 8 було ушпиталено. Люди, які знаходяться в лікарнях, перебувають у станах середньої та легкої тяжкості, повідомляє міськрада.
Рятувальні роботи ще тривають. Вранці з-під завалів дістали чоловіка, він живий, постраждалого надзвичайники передали медикам.
Станом на 10:50 у місті лунає повітряна тривога, голова ОВА Старух повідомляє про нові ракетні удари. Місцеві ЗМІ публікують відео з місця прильоту.
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