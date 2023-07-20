Цієї ночі Росія вдарила по центру Одеси. У будівлях повибивало вікна та побило уламками фасади.
Постраждала також будівля генерального консульства Китаю. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Інформацію про пошкодження адмінбудівлі підтверджує нардеп Олексій Гончаренко.
Судячи з фото, які публікують в мережі, у будівлі консульства вибиті вікна. Ймовірно, з іншого боку ушкодження масштабніші.
“В Одесі після ракетного удару постраждало консульство Китаю. Дуже цікаво, що на це скажуть в Пекіні?” – прокоментував новин Олексій Гончаренко.
Гончаренко також опублікував світлини з будівлею консульства.
Офіційна інформація від Повітряних сил.
Цієї ночі в Одесі було гучно.
Не пробачимо! Помстимося!
Уночі 6 липня російські окупанти атакували Львів крилатими ракетами "Калібр".