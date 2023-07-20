Ракетний удар по центру Одеси: росіяни пошкодили консульство своїх друзів

Під час нічного ракетного удару по Одесі постраждала будівля китайського консульства.

Цієї ночі Росія вдарила по центру Одеси. У будівлях повибивало вікна та побило уламками фасади.

Постраждала також будівля генерального консульства Китаю. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Інформацію про пошкодження адмінбудівлі підтверджує нардеп Олексій Гончаренко.

Судячи з фото, які публікують в мережі, у будівлі консульства вибиті вікна. Ймовірно, з іншого боку ушкодження масштабніші.

“В Одесі після ракетного удару постраждало консульство Китаю. Дуже цікаво, що на це скажуть в Пекіні?” – прокоментував новин Олексій Гончаренко.

Гончаренко також опублікував світлини з будівлею консульства.

Зауважимо, що Росія вважає Китай своїм добрим союзником та другом, тож дуже цікаво, як відреагують на це представники Піднебесної.

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