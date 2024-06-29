Ракетний удар по Дніпру: зниклими вважаються п’ятеро людей

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Пошукова операція тривала всю ніч. Рятувальники розбирали завали потрощеної багатоповерхівки.
За даними поліції, станом на сьогоднішній ранок відомо про одну загиблу людину та 12 поранених. Серед постраждалих — немовля та вагітна жінка. Врятовані 2 людини. В одному з під’їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи. Пошкоджено 11 автомобілів.
Пожежу ліквідували, було вивезено 190 тонн будівельного сміття.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі встановлюють особу загиблої людини внаслідок удару по багатоповерхівці.
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