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Ракетний удар по Дніпру: вже 13 постраждалих, серед них – 17-річний юнак

Сьогодні 15:31
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У суботу, 26 листопада, росіяни атакували Дніпро ракетами.

Новости Днепра про Ракетний удар по Дніпру: вже 13 постраждалих, серед них - 17-річний юнак

Вдарили по приватному сектору. На жаль, є масштабні руйнування будинків та поранені серед мешканців.

Станом на 15:00 до лікарів вже звернулися 13 людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

До лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо у лікарні. Серед них 17-річний юнак. На місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що там може знаходитися людина, – написав він.

Новости Днепра про Ракетний удар по Дніпру: вже 13 постраждалих, серед них - 17-річний юнак

Новости Днепра про Ракетний удар по Дніпру: вже 13 постраждалих, серед них - 17-річний юнак

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Новости Днепра про Ракетний удар по Дніпру: вже 13 постраждалих, серед них - 17-річний юнакУкраїнська

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