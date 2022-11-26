Ракетний удар по Дніпру: вже 13 постраждалих, серед них – 17-річний юнак

У суботу, 26 листопада, росіяни атакували Дніпро ракетами.

Вдарили по приватному сектору. На жаль, є масштабні руйнування будинків та поранені серед мешканців.

Станом на 15:00 до лікарів вже звернулися 13 людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

До лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо у лікарні. Серед них 17-річний юнак. На місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що там може знаходитися людина, – написав він.