Ракетний удар по будинку на Перемозі: картина художника із Дніпра стала пророчою
Ракетний удар по будинку на Перемозі: картина художника із Дніпра стала пророчою
Сьогодні 14:31
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Відомий художник із Дніпра знову написав пророчу картину.
Дніпровський художник Сергій Бурбело опублікував у себе на FB свою картину, яка знову стала пророчою. Він написав її ще в березні 2022 року.
… тепер і Дніпро, – підписав свою картину Сергій.
Попередні картини Сергія теж були пророчими. До прикладу, в березні він написав картину, де був зображений вибух на Кримському мосту, і в жовтні там дійсно сталася “бавовна”.
Картина зі зруйнованим будинком не мала прив’язки до нашого міста, але багатоповерхівка зображена там, дуже нагадує дім на Перемозі. В коментарях до допису знайомі художника кажуть, що це чергове пророцтво митця.
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