Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: що відомо на ранок 18 січня

Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару на житловому масиві Перемога завершено. Внаслідок прильоту загинуло 45 людей, у тому числі 6 дітей.

Безвісти зниклими досі залишаються 19 осіб, серед них 4 дитини. Наразі проводиться ідентифікація 15 тіл загиблих.

На місці вибуху врятовано 39 людей, у тому числі 6 дітей. Внаслідок трагедії травмовано 79 осіб, серед яких 16 – діти. У міських лікарнях перебувають 28 людей. 10 із них – у тяжкому стані.

На місце трагедії приходять люди, щоби вшанувати пам’ять людей, які стали жертвами російського терору. На зупинку поряд із зруйнованим будинком несуть іграшки, квіти та свічки.

Представники департаменту соціальної політики приймають постраждалих. Їм допомагають відновити втрачені документи та формують списки на отримання фінансової допомоги.

Громадяни, які стали жертвами ракетного удару, можуть отримати 3 види матеріальної допомоги:

на лікування постраждалих;

на поховання;

на відновлення житла чи компенсацію за втрачене під час вибуху житло.

Щоб отримати матеріальну допомогу, слід звернутися до Штабу допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару. Він розташований на площі Шевченка, 7 (будівля адміністрації Соборного району). За дорученням міського голови Бориса Філатова Штаб працює щодня з 8 до 20 години.

Проконсультуватися, куди приносити документи, та інші подробиці можна дізнатися за телефоном – (068) 557-34-19.

Понад 300 людей, які втратили квартири від удару ракети, отримають від міської влади по 1 мільйону гривень на придбання нового житла. Крім того, міська влада веде переговори з представниками бізнесу та благодійних фондів, щоб ті також взяли участь у фінансовій допомозі потерпілим.

Наразі за завданням міського голови у 3 навчальних закладах громадяни можуть знайти тимчасовий притулок. Там є ліжка та все, що потрібно для перебування. Знаходяться вони за адресами:

НВК № 111, вул. Набережна Перемоги, 138

НВК № 130, просп. Героїв, 38 Центр;

Центр “Штурм”, вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 9

На місці трагедії продовжують працювати правоохоронці. Вони встановили намет, де приймають заяви від постраждалих від ракетного удару.

Також для пошуку безвісти зниклих можна звертатися за телефонами поліції Дніпра:

+380 (93) 665 95 82

+380 (50) 622 89 46

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