Ракетний удар по багатоповерхівці: ще десять людей досі перебувають в лікарнях Дніпра

З лікарень Дніпра виписали більшість постраждалих внаслідок ракетного удару по будинку в Дніпрі 14 січня.

Про це розповіли в Дніпропетровській ОВА.

Станом на 30 січня в лікарнях Дніпра досі перебуває 10 постраждалих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці. З них – одна дитина. Зазначається, що стан всіх пацієнтів стабільний. Інші потерпілі лікуються вдома.

В ОВА уточнили, що серед травмованих, зокрема, четверо переселенців, які тікали від війни та знайшли прихисток у Дніпрі.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі загинуло 46 людей, ще 82 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: