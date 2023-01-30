Ракетний удар по багатоповерхівці: ще десять людей досі перебувають в лікарнях Дніпра

Про це розповіли в Дніпропетровській ОВА.
Станом на 30 січня в лікарнях Дніпра досі перебуває 10 постраждалих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці. З них – одна дитина. Зазначається, що стан всіх пацієнтів стабільний. Інші потерпілі лікуються вдома.
В ОВА уточнили, що серед травмованих, зокрема, четверо переселенців, які тікали від війни та знайшли прихисток у Дніпрі.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі загинуло 46 людей, ще 82 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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