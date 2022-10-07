Ракетний удар по багатоповерхівках у Запоріжжі: кількість жертв зросла до 11

Станом на ранок 7 жовтня у Запоріжжі тривають рятувальні роботи на місцях влучання ракет. За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового будинку деблокували 8 тіл. Врятували 6 людей, з яких 5 госпіталізували.
Під завалами чотириповерхового будинку знайшли трьох загиблих. Рятувальники деблокували 15 осіб, з них 8 ушпиталили.
До рятувальних робіт залучили 45 бійців ДСНС та 12 одиниць техніки, а також 5 одиниць техніки комунальників.
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