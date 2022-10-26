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Ракетний удар по АЗС у Дніпрі 25 жовтня: ким була загибла дівчина

Сьогодні 14:23
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У Дніпрі від ворожої ракети загинула 25-річна дівчина.
Новости Днепра про Ракетний удар по АЗС у Дніпрі 25 жовтня: ким була загибла дівчина

Фото: facebook.com/profile.php?id=100052402433020

Про це повідомили у спільноті Меморіал

Увечері 25 жовтня, росіяни нанесли ракетний удар по Дніпру. На жаль, двоє людей загинуло. Одна із жертв – 25-річна Інна Оданець. Дівчина була при надії, разом з нею був чоловік Максим. Він вижив, але отримав серйозні поранення. Наразі потерпілий знаходиться в лікарні в важкому стані.

Інна випускниця Дніпропетровського факультету Київського університету культури. Працювала в дитячому розважальному центрі. Разом з чоловіком Максимом чекала на народження малюка. 

«Для нас це велика втрата. Не хочемо в це вірити. Це найбільша втрата для батьків. Так не мало бути, це біль на все життя», – сказала подруга Інни.

В Інни залишились мама, бабуся, чоловік та сестра.

Новости Днепра про Ракетний удар по АЗС у Дніпрі 25 жовтня: ким була загибла дівчина

Наразі рідні збирають кошти для допомоги чоловікові. Деталі тут

Новости Днепра про Ракетний удар по АЗС у Дніпрі 25 жовтня: ким була загибла дівчина

Чоловік Інни – Максим. Зараз у важкому стані перебуває в лікарні

Нагадаємо, вчора 25 жовтня уламки ворожої ракети потрапили на заправку, близько 21.30 там пролунав вибух. Саме в той час жінка була на заправці в автомобілі. Відомо, що постраждали ще працівники АЗС та автомийки поруч.

 

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Новости Днепра про Ракетний удар по АЗС у Дніпрі 25 жовтня: ким була загибла дівчинаУкраїнська Новости Днепра про Ракетний удар по АЗС у Дніпрі 25 жовтня: ким була загибла дівчинаРусский

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