Ракетний удар по АЗС у Дніпрі 25 жовтня: ким була загибла дівчина

У Дніпрі від ворожої ракети загинула 25-річна дівчина.

Про це повідомили у спільноті Меморіал.

Увечері 25 жовтня, росіяни нанесли ракетний удар по Дніпру. На жаль, двоє людей загинуло. Одна із жертв – 25-річна Інна Оданець. Дівчина була при надії, разом з нею був чоловік Максим. Він вижив, але отримав серйозні поранення. Наразі потерпілий знаходиться в лікарні в важкому стані.

Інна випускниця Дніпропетровського факультету Київського університету культури. Працювала в дитячому розважальному центрі. Разом з чоловіком Максимом чекала на народження малюка.

«Для нас це велика втрата. Не хочемо в це вірити. Це найбільша втрата для батьків. Так не мало бути, це біль на все життя», – сказала подруга Інни.

В Інни залишились мама, бабуся, чоловік та сестра.

Наразі рідні збирають кошти для допомоги чоловікові. Деталі тут.

Нагадаємо, вчора 25 жовтня уламки ворожої ракети потрапили на заправку, близько 21.30 там пролунав вибух. Саме в той час жінка була на заправці в автомобілі. Відомо, що постраждали ще працівники АЗС та автомийки поруч.

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