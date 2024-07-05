Ракетний обстріл Дніпра 3 липня: кількість загиблих знову збільшилася

У лікарні Дніпра померла жінка, яка постраждала від атаки ворога по Дніпру 3 липня.

Ще одну трагічну звістку передав очільник ОВА Сергій Лисак.

У лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні. Їй було 72 роки, – доповів він у дописі.

Станом на ранок 5 липня відомо про 8 жертв російської атаки на Дніпро 3 липня.

Відомо, що лікарнях міста досі перебувають постраждалі.

Нагадаємо, вчора ввечері попри усі зусилля медиків, в одній з лікарень Дніпрі померла ще одна постраждала від ракетного обстрілу того дня. Кількість поранених зросла до 58 чоловік.

Окрім того, Сергій Лисак доповів, що вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили три шахеди. А також, що Нікополь знову опинився під атакою ворожих дронів-камікадзе. На щастя, постраждалих немає, є пошкодження інфраструктури.

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