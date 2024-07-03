Ракетний обстріл Дніпра 3 липня: коли відновить роботу пошкоджений ТРК

Адміністрація ТРК “Appolo” повідомила, що торговельний центр відновить роботу в четвер, 4 липня.
ТРК знову постраждав через ракетний удар. У грудні 2023 року комплекс зазнав руйнувань.Тоді внаслідок прямого влучання у фасад будівлі його тимчасово зачинили, оскільки він перебував у аварійному стані, а вже через 2 місяці, у лютому 2024 року, він знову відкрив свої двері для відвідувачів.
Адміністрація уточнила, що центральний вхід закриють, а потрапити всередину можна буде через інші двері.
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