Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ракетний обстріл Дніпра 3 липня: коли відновить роботу пошкоджений ТРК

Сьогодні 17:32
просмотров

Торговельний центр у Дніпрі, який постраждав через ракетний удар, скоро відновить роботу.

Новости Днепра про Ракетний обстріл Дніпра 3 липня: коли відновить роботу пошкоджений ТРК

Адміністрація ТРК “Appolo” повідомила, що торговельний центр відновить роботу в четвер, 4 липня. 

ТРК знову постраждав через ракетний удар. У грудні 2023 року комплекс зазнав руйнувань.Тоді внаслідок прямого влучання у фасад будівлі його тимчасово зачинили, оскільки він перебував у аварійному стані, а вже через 2 місяці, у лютому 2024 року, він знову відкрив свої двері для відвідувачів.

Адміністрація уточнила, що центральний вхід закриють, а потрапити всередину можна буде через інші двері. 

Новости Днепра про Ракетний обстріл Дніпра 3 липня: коли відновить роботу пошкоджений ТРК

Читайте також:

Новости Днепра про Ракетний обстріл Дніпра 3 липня: коли відновить роботу пошкоджений ТРКУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На фасаді леви та маленькі балкончики: у Дніпрі зберігся унікальний старовинний особняк (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:23
    На фасаді леви та маленькі балкончики: у Дніпрі зберігся унікальний старовинний особняк (ФОТО)

    У Дніпрі активно будуються нові будинки, але водночас у будинках,…

    «Радянський люкс»: як виглядає номер у готелі «Дніпропетровськ» у центрі Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:07
    «Радянський люкс»: як виглядає номер у готелі «Дніпропетровськ» у центрі Дніпра

    Гості готелю «Дніпропетровськ» у центрі міста показали, як виглядає один…

    Ракетна атака на Дніпро: скільки людей звернулися із заявами про пошкодження майна
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:51
    Ракетна атака на Дніпро: скільки людей звернулися із заявами про пошкодження майна

    Понад 70 людей звернулися до поліції, аби повідомити про пошкодження…

    Удар по багатоповерхівці у Дніпрі 28 червня: під завалами виявили тіло ще однієї людини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:33
    Удар по багатоповерхівці у Дніпрі 28 червня: під завалами виявили тіло ще однієї людини

    Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру 28 червня зросла…

    Наверх