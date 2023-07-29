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  • Ракетна атака росіян: поліція Дніпра зарєеструвала 63 випадка пошкодження майна

Ракетна атака росіян: поліція Дніпра зарєеструвала 63 випадка пошкодження майна

Сьогодні 14:11
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Під час ракетної атаки було пошкоджено чимало рухомого і нерухомого майна. Поліція продовжує збирати докази злочинів.

Новости Днепра про Ракетна атака росіян: поліція Дніпра зарєеструвала 63 випадка пошкодження майна

Зараз проводиться збір речових доказів, огляд майна у квартирах, та продовжується збір заяв від мешканців. 

“Постраждалі внаслідок ворожого обстрілу можуть звернутися до пункту прийому заяв за адресою вулиця Костомарівська, 8 або на спецлінію 102”, – нагадує поліція у своєму Telegram-каналі. 

Нагадаємо, що лише поверхневий огляд виявив 15 майже зруйнованих квартир. Працівники спеціальної комісії будуть визначати суму збитків ще деякий час. 

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Новости Днепра про Ракетна атака росіян: поліція Дніпра зарєеструвала 63 випадка пошкодження майнаУкраїнська

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