Ракетна атака росіян: поліція Дніпра зарєеструвала 63 випадка пошкодження майна

Під час ракетної атаки було пошкоджено чимало рухомого і нерухомого майна. Поліція продовжує збирати докази злочинів.

Зараз проводиться збір речових доказів, огляд майна у квартирах, та продовжується збір заяв від мешканців.

“Постраждалі внаслідок ворожого обстрілу можуть звернутися до пункту прийому заяв за адресою вулиця Костомарівська, 8 або на спецлінію 102”, – нагадує поліція у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що лише поверхневий огляд виявив 15 майже зруйнованих квартир. Працівники спеціальної комісії будуть визначати суму збитків ще деякий час.

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