Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ракетна атака по Павлограду: є загиблий, серед постраждалих діти

Сьогодні 11:42
просмотров

Стало відомо про загиблого внаслідок ракетного удару по Павлограду, кількість постраждалих збільшилась.

Новости Днепра про Ракетна атака по Павлограду: є загиблий, серед постраждалих діти

У Павлограді стало відомо про загиблого внаслідок ракетної атаки. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Кількість постраждалих збільшилася до 18, всі знаходяться у лікарні, серед них – 9-річна дівчинка. 

Також внаслідок обстрілу у місті сталося займання, зокрема горіла квартира в одній з багатоповерхівок. 

Пожежу було ліквідовано, надзвичайники врятували п’ятьох людей. 

Всі деталі з’ясовується, інформація оновлюється. 

Нагадаємо, сьогодні ворог атакував Павлоград ракетами. 

Читайте також:

Новости Днепра про Ракетна атака по Павлограду: є загиблий, серед постраждалих дітиУкраїнська Новости Днепра про Ракетна атака по Павлограду: є загиблий, серед постраждалих дітиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині винесли вирок ґвалтівнику 8-річної дівчинки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:11
    На Дніпропетровщині винесли вирок ґвалтівнику 8-річної дівчинки

    На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку та наніс їй тяжкі…

    У Дніпрі тимчасово скасували графіки відключень світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:48
    У Дніпрі тимчасово скасували графіки відключень світла

    Світло не відключатимуть протягом декількох годин.

    У Павлограді 5 постраждалих через ракетну атаку на місто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:45
    У Павлограді 5 постраждалих через ракетну атаку на місто

    У Павлограді є постраждалі через ранкову ракетну атаку.

    У Павлограді лунають вибухи: у місцевому виконкомі просять не пересуватися містом до відбою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:31
    У Павлограді лунають вибухи: у місцевому виконкомі просять не пересуватися містом до відбою

    Павлоград на Дніпропетровщині атакують ракетами.

    Наверх