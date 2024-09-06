Ракетна атака по Павлограду: є загиблий, серед постраждалих діти

У Павлограді стало відомо про загиблого внаслідок ракетної атаки.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Кількість постраждалих збільшилася до 18, всі знаходяться у лікарні, серед них – 9-річна дівчинка.
Також внаслідок обстрілу у місті сталося займання, зокрема горіла квартира в одній з багатоповерхівок.
Пожежу було ліквідовано, надзвичайники врятували п’ятьох людей.
Всі деталі з’ясовується, інформація оновлюється.
Нагадаємо, сьогодні ворог атакував Павлоград ракетами.
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