Ракетна атака по Павлограду: є загиблий, серед постраждалих діти

Стало відомо про загиблого внаслідок ракетного удару по Павлограду, кількість постраждалих збільшилась.

У Павлограді стало відомо про загиблого внаслідок ракетної атаки.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Кількість постраждалих збільшилася до 18, всі знаходяться у лікарні, серед них – 9-річна дівчинка.

Також внаслідок обстрілу у місті сталося займання, зокрема горіла квартира в одній з багатоповерхівок.

Пожежу було ліквідовано, надзвичайники врятували п’ятьох людей.

Всі деталі з’ясовується, інформація оновлюється.

Нагадаємо, сьогодні ворог атакував Павлоград ракетами.

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