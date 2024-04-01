Ракетна атака на Кривий Ріг 1 квітня: поранено жінку, сталася пожежа

Кривий Ріг атакували ракетою.

Ввечері 1 квітня в Кривому Розі чули звук вибуху.

Як згодом повідомив Олександр Вілкул, внаслідок ворожої атаки є постраждала. Це 42-річна жінка, в якої є поранення ноги. Травмовану мешканку Кривого Рогу госпіталізували та надали їй усю необхідну медичну допомогу.

Завтра з 7 ранку поквартирний обхід, збір заяв на матдопомогу від міста та видача будівельних матеріалів, – написав Вілкул.

Інформацію про ракетну атаку підтвердили також очільник ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук.

За інформацією ОВА, через атаку сталася пожежа. У деяких багатоповерхівках вибиті вікна. Наразі комунальники Кривого Рогу працюють над ліквідацією наслідків.

Зайнялася лісосмуга. У будинку неподалік вибуховою хвилею вибиті вікна. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюємо, – написав Сергій Лисак.

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