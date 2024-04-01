Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ракетна атака на Кривий Ріг 1 квітня: поранено жінку, сталася пожежа

Сьогодні 21:58
просмотров

Кривий Ріг атакували ракетою.

Новости Днепра про Ракетна атака на Кривий Ріг 1 квітня: поранено жінку, сталася пожежа

Ввечері 1 квітня в Кривому Розі чули звук вибуху.

Як згодом повідомив Олександр Вілкул, внаслідок ворожої атаки є постраждала. Це 42-річна жінка, в якої є поранення ноги. Травмовану мешканку Кривого Рогу госпіталізували та надали їй усю необхідну медичну допомогу.

Завтра з 7 ранку поквартирний обхід, збір заяв на матдопомогу від міста та видача будівельних матеріалів, – написав Вілкул.

Інформацію про ракетну атаку підтвердили також очільник ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук. 

За інформацією ОВА, через атаку сталася пожежа. У деяких багатоповерхівках вибиті вікна. Наразі комунальники Кривого Рогу працюють над ліквідацією наслідків.

Зайнялася лісосмуга. У будинку неподалік вибуховою хвилею вибиті вікна. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюємо, – написав Сергій Лисак.

Читайте також:

Новости Днепра про Ракетна атака на Кривий Ріг 1 квітня: поранено жінку, сталася пожежаУкраїнська Новости Днепра про Ракетна атака на Кривий Ріг 1 квітня: поранено жінку, сталася пожежаРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на Набережній Перемоги вдруге за рік розквітнула сакура (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:28
    У Дніпрі на Набережній Перемоги вдруге за рік розквітнула сакура (ФОТО)

    У Дніпрі розквітнули перші сакури.

    У Кривому Розі вдруге за день лунають вибухи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:47
    У Кривому Розі вдруге за день лунають вибухи

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині вдруге за день лунають вибухи.

    У Дніпрі на деякий час обмежать рух Соборною площею: коли та чому
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:07
    У Дніпрі на деякий час обмежать рух Соборною площею: коли та чому

    У Дніпрі звузять проїжджу частину біля Соборної площі.

    У Дніпрі чоловік у формі, схожій на військову, обматюкав дітей в школі та назвав вчителів д*білами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:34
    У Дніпрі чоловік у формі, схожій на військову, обматюкав дітей в школі та назвав вчителів д*білами

    Чоловік у формі, схожій на військову, прийшов до школи та…

    Наверх