Ракетна атака на Кривий Ріг 1 квітня: поранено жінку, сталася пожежа

Ввечері 1 квітня в Кривому Розі чули звук вибуху.
Як згодом повідомив Олександр Вілкул, внаслідок ворожої атаки є постраждала. Це 42-річна жінка, в якої є поранення ноги. Травмовану мешканку Кривого Рогу госпіталізували та надали їй усю необхідну медичну допомогу.
Завтра з 7 ранку поквартирний обхід, збір заяв на матдопомогу від міста та видача будівельних матеріалів, – написав Вілкул.
Інформацію про ракетну атаку підтвердили також очільник ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук.
За інформацією ОВА, через атаку сталася пожежа. У деяких багатоповерхівках вибиті вікна. Наразі комунальники Кривого Рогу працюють над ліквідацією наслідків.
Зайнялася лісосмуга. У будинку неподалік вибуховою хвилею вибиті вікна. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюємо, – написав Сергій Лисак.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі розквітнули перші сакури.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині вдруге за день лунають вибухи.
У Дніпрі звузять проїжджу частину біля Соборної площі.
Чоловік у формі, схожій на військову, прийшов до школи та…