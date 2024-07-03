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  • Ракетна атака на Дніпро: скільки людей звернулися із заявами про пошкодження майна

Ракетна атака на Дніпро: скільки людей звернулися із заявами про пошкодження майна

Сьогодні 15:51
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Понад 70 людей звернулися до поліції, аби повідомити про пошкодження свого майна.

Новости Днепра про Ракетна атака на Дніпро: скільки людей звернулися із заявами про пошкодження майна

Вранці 3 липня ворог спрямував на Дніпро ударні БпЛА та ракети. У результаті російської атаки наразі відомо про п’ять загиблих людей. Є поранені, серед яких – неповнолітня дівчина.
 
Виникли пожежі, є руйнування. Вибуховою хвилею та уламками ракет пошкоджено житлові будинки, торгово-розважальний центр, лікарню, десятки автомобілів.
 

Новости Днепра про Ракетна атака на Дніпро: скільки людей звернулися із заявами про пошкодження майна

На місці атаки розгорнуто мобільний пункт поліції. Правоохоронці приймають звернення від постраждалих, реєструють повідомлення про пошкодження. Психологи поліції надають екстрену психологічну допомогу постраждалим людям.
 

Станом на 15:00 кількість постраждалих зросла до 47 людей. Пʼятеро загинуло.

78 людей звернулися з заявами про пошкодження майна.

Правоохоронці перевірили 62 обʼєкти: квартири та приватні будинки, автомобілі, магазини, школу та відділення банку. На місці працюють 80 працівників поліції, з них 50 — слідчих, які документують наслідки атаки русні.

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Новости Днепра про Ракетна атака на Дніпро: скільки людей звернулися із заявами про пошкодження майнаУкраїнська

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