Ракета спалила будинок та вбила собаку: родина, яка постраждала після прильоту по Дніпру, потребує допомоги

Суботній ранок. Нічого не віщувало біди. Ти займаєшся своїми справами, йдеш в магазин, готуєш сніданок, як раптом - вибух, російська ракета руйнує все твоє життя.

Сьогодні вранці російські окупанти знову атакували Дніпро ракетами. Одна із них влучила у приватний сектор. На жаль, постраждали 13 чоловік. Крім того, пошкоджено десятки будинків.

Серед постраждалих і родина Олексія Ільїна. Будинок та автівка його батьків згоріли. Мама зараз у лікарні. Батько та сестра не постраждали, бо у момент вибуху були не вдома.

Я живу в іншому місці. Чув вибух. Через 15 хвилин сестра повідомила, що прилетіло у наш будинок. Він зруйнований, усі речі згоріли, від машини залишився лише остов. Ще три години тому у моїх батьків було все. У будинку ще був собака. Де він – невідомо. Сусіди кажуть, що бачили, як він тікав, – розповів Олексій.

Пізніше хлопець повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що собака, на жаль, помер.

Сьогодні ракета рашистів спалила мій дім, де я прожив 16 років, вбила мого собаку та мало не вбила мою матір. Не пробачу, – написав хлопець.

Якщо у вас є можливість допомогти родині Олексія, можете надіслати посильну суму на картку: 4149499157559780, Олексій Ільїн.

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