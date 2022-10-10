Ракета розірвалася у 5-ти метрах перед автобусом: мер Дніпра про ранковий ракетний удар (ФОТО)

За словами Бориса Філатова, перед одним із автобусів влучила ракета. Відстань була менше 5-ти метрів. Але сталося чудо і всі пасажири, які знаходилися в салоні – живі.
Хотя Бог помер, але чудеса іноді стаються. Звичайний пасажирський автобус. Ракета вибухнула буквально в 5-ти метрах. Усі живі, – зазначив він.
Проте остаточну кількість постраждалих під час ракетних обстрілів назвуть пізніше. Чекаємо інформацію від військової адміністрації.
А ось так виглядає вулиця, де стався вибух. Фото надали журналісти Суспільного.Дніпро
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