Ракета розірвалася у 5-ти метрах перед автобусом: мер Дніпра про ранковий ракетний удар (ФОТО)

Люди дивом врятувалися.

За словами Бориса Філатова, перед одним із автобусів влучила ракета. Відстань була менше 5-ти метрів. Але сталося чудо і всі пасажири, які знаходилися в салоні – живі.

Хотя Бог помер, але чудеса іноді стаються. Звичайний пасажирський автобус. Ракета вибухнула буквально в 5-ти метрах. Усі живі, – зазначив він.

Проте остаточну кількість постраждалих під час ракетних обстрілів назвуть пізніше. Чекаємо інформацію від військової адміністрації.

А ось так виглядає вулиця, де стався вибух. Фото надали журналісти Суспільного.Дніпро

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