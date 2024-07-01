“Ракета прилетіла в 50 метрах”: жителька Дніпра втратила дім внаслідок нічної атаки

Жителька Дніпра показала, як виглядає її будинок, після того, як в 50 метрах від нього прилетіла ракета.

Російський ракетний удар, 1 липня, пошкодив 80 приватних осель та 19 багатоповерхівок. Побиті 2 заклади освіти і амбулаторія. Зачепило магазини, аптеку та авто. Власниця одного із постраждалих будинків у своєму Instagram показала наслідки атаки. За словами Анастасії, ракета поцілила в 50 метрах від її дому. На щастя, всі члени сім’ї, разом з дітьми, залишилися живі і цілі. Однак, житло тепер повністю втрачене.

На фото видно, що вибухом пошкоджені не тільки вікна й двері, а й стіни та стеля.

Шматок стелі впав на кухонний стіл.

Дивом ніхто не постраждав, адже за словами Анастасії ворожа ракета прилетіла у 50 метрах від дому.

Даху немає зовсім.

Нагадаємо, куди звертатися за допомогою жителям Дніпра, чиє майно постраждало через обстріл 1 липня.

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