«Радянський люкс»: як виглядає номер у готелі «Дніпропетровськ» у центрі Дніпра

Гості готелю «Дніпропетровськ» у центрі міста показали, як виглядає один з номерів.

У номері є два старі ліжка, телевізор, килим, стіл, крісло та тумба. Однак їх стан бажає кращого. Кімната зовсім не сучасна, а ремонт у ній, здається, не робили ще з радянських часів. Незважаючи на це, там є балкон, з якого відкривається неймовірний вид на Дніпро.

Номер готелю зняла на відео відпочиваюча та опублікувала його у Тікток.



У коментарях вона розповіла, що за цей номер заплатила 790 грн. Також вона додала, що там були таракани і все брудне.

Інші користувачі також здивувалися інтерʼєру у готелі. Вони писали такі коментарі: «власникам готелю має бути соромно і потрібно зробити ремонт», «життя там зупинилося», «нічого не змінюється, навіть після ревізора», «лакшері ремонт у стилі «радянський люкс» та інші.

Деякі також поділилися своїми враженнями та підтвердили, що номер у готелі дійсно жахливий: «Я була в такому ж номері і то просто жах. Більше немає бажання туди заїзжати. Хоча розположеня дуже гарне.»; «була там десь років 10 тому, нічого не змінилося. такий сором у найкращому місці міста, його треба або знести, або повністю реставрувати».

Натомість одна з коментаторок, яка також відпочивала у готелі «Дніпропетровськ» зазначила, що це номер економ і він набагато кращий і дешевший за подобову оренду квартири.

Варто зазначити, що у готелі є гарні номери з сучасним ремонтом: стандарт, бізнес клас та люкс. Коштують вони від 1100 грн. За найкращий номер – люкс трикімнатний доведеться заплатити 3000 грн.

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